Balıkçı ağıyla yakalanan vaşak telef oldu, tahnit edilerek sergilenecek

Bolu’da süs tavuğu beslenen çiftlikte balıkçı ağıyla yakalandıktan sonra götürüldüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde telef olan vaşak, tahnit edildikten sonra Abant Tabiat Parkı’nda sergilenecek.

Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde süs tavuğu yetiştiren Mahmut Çetin, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gittiğinde bahçede yabani bir hayvan olduğunu gördü. Vaşağın bitkin ve yaralı halde olduğunu, tellerden dışarı çıkamadığını fark eden Çetin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine veteriner hekimle birlikte giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle vurulan vaşağı balıkçı ağıyla yakaladı.

Tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürülen ve 2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak telef oldu. Vaşağın, tahnit işlemlerinin ardından Abant Tabiat Parkı’nda bulunan Abant Tabiat Müzesi’nde sergileneceği öğrenildi.

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