Abant, milli park oldu



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkı Abant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla milli park ilan edildi.

Bolu´da her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçinin akın ettiği tabiat parkı Abant'ın statüsü, değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, tabiat parkı statüsünde olan alanın ismi, 'Abant Gölü Milli Parkı' olarak değiştirildi. Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-10 11:37:10



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