İrem Derici, hayranlarıyla konserde buluşacak

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Bolu’da yaz konserleriyle müşterilerine keyifli anlar yaşatan Highway AVM, İrem Derici hayranlarını konserde buluşturacak.

Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway AVM’nin yaz konserleri devam ediyor. HighWay Outlet sahnesinde düzenlenen ücretsiz yaz konserlerinde, Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, 12 Haziran Pazar günü saat 16.00’da sevenleriyle buluşacak. Derici, konser programında en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ünlü şarkıcının konseri, HighWay Outlet GS Store mağazası önündeki alanda gerçekleşecek.

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