Kümeste yakalanan vaşak öldü, Abant Milli Parkı'nda sergilenecek



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, tavuk kümesine girdikten sonra uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanıp, tedaviye alınan vaşak öldü. Vaşağın, taksidermi (ölü hayvanları doldurma ve koruma) sonrası Abant Gölü Milli Parkı'nda sergileneceği belirtildi.

Yeniçaydurt köyünde tavuk yetiştiren Mahmut Çetin, önceki gün tavuklarını beslemek için gittiği kümeste vaşak olduğunu gördü. Bitkin haldeki vaşağın tellerden dışarı atlayamadığını fark eden Çetin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Veteriner hekimle gelen ekipler, vaşağı yakalamak için uyuşturucu iğne kullandı. Vaşak, ağ ile yakalandıktan sonra kafese konuldu. 2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada tedavisi yapılan vaşak, öldü. Vaşağın, taksidermi işleminin ardından Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzede sergileneceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-10 15:39:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.