Sahte belgelerle yardım istiyordu, esnafın dikkati yakalattırdı

Bolu’da bir şahıs, kendini öğretmen olarak tanıtıp, öğrencilerden birinin ameliyat olacağını iddia ederek yardım talep etti. Şahsın kullandığı belgelerin sahte çıktığını fark eden esnaf, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Galericiler Sitesi’nde esnaflık yapan İlhami Akça’nın işyerine gelen S.Ö., Mudurnu Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmen olduğunu ve bir öğrencisinin ameliyatı için yardım topladığını söyledi. S.Ö.’nün elindeki evrakları inceleyen Akça, belgelerin sahte olduğunu fark etti.

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürünü arayan Akça, S.Ö.’nün öğretmen olmadığını öğrenince polisi arayarak ihbarda bulundu. S.Ö., işyerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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