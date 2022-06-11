Bolu’da sağanak yağış hayatı felç etti Alt geçitler göle döndü, ağaçlar devrildi

Bolu’da, şiddetini artıran sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle alt geçitler suyla dolarken, metrelerce yükseklikteki ağaçlar devrildi.



Bolu’da, öğle saatlerinden itibaren hafif şekilde devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte kentte bulunan alt geçitler suyla doldu. Ana yollarda sürücüler güçlükle ilerlerken alt geçitler polis ve zabıta ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin sürücüleri alternatif yollara yönlendirmesiyle birlikte su birikintisi bulunan al geçitlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.



Sağanakla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kent merkezinde metrelerce yükseklikteki bir ağaç kökünden yola devrildi. Park halindeki araçlara da çarpan ağaç maddi hasara sebep olurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

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