Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, şiddetli sağanak nedeniyle binaların bodrum katlarını su basarken, yollar suyla kaplandı.

Bolu'da yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda bulunan alt geçit kapandı. Borazanlar Mahallesi'nde ise rögarlar taştı ve yol çöktü. Sağlık Mahallesi'nde evlerin bodrumlarını su bastı. Karaçayır Mahallesi'nde ise dönel kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu ve bazı ağaçlar devrildi. Kentin birçok noktasında da benzer olaylar yaşandı. Ekipler, kapanan yolların açılabilmesi ve suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-11 19:19:20



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