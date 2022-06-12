Boluspor’dan sahte menajer uyarısı

Boluspor, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, takımın ismini kullanarak menajerlik ücreti isteyenlere ödeme yapılmaması uyarısında bulundu.

Spor Toto 1. Lig’de 17 Haziran’da başlayacak transfer dönemi öncesinde Boluspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinde sahte menajerlere karşı uyarıda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “17 Haziran 2022’de başlayacak olan transfer dönemi öncesinde kulübümüzün ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişi veya kurumlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamak isteriz. Telefonla veya mail yoluyla iletişime geçerek antrenmana katılma, deneme veya transfer imkanı sunacaklarını belirten kişileri lütfen dikkate almamakla beraber, herhangi bir ödeme kesinlikle yapmayınız. Resmi iletişim numaramız ve resmi email adresimiz dışında sizinle iletişime geçecek olan kişi ve kurumlara itibar edilmemesini önemle hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.