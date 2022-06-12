Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Mahallesi Okul Sokak2ta yaşayan Barış Şahan isimli vatandaş, aracının motor kısmından ses geldiğini fark etti. Otomobilin kaputunu açan Şahan, yılanın motora dolandığını gördü.

Şahan’ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı bulunduğu yerde yakalayarak araçtan çıkardıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.