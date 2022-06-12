Otomobilin motorunda yakalanan yılan, doğal ortamına salındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -BOLU'da, bir otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkarılarak, doğal ortamına salındı.
Olay, öğle saatlerinde Seyit Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Barış Şahan isimli kişi, otomobilinin motor bölümünden ses geldiğini farketti. Otomobilin kaputunu açan Şahan, motor bölümüne dolanmış halde bir yılan gördü. Şahan, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yılanı bulunduğu yerde yakalayarak araçtan çıkardı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-06-12 19:38:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.