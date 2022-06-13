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Bolu’da deprem tatbikatında nefes kesen anlar yaşandı 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı

İHA

Bolu’da deprem tatbikatında nefes kesen anlar yaşandı 350 kişinin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar kurtarıldı

Bolu’da senaryo gereği 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yanan ve yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılma anlarının canlandırıldığı tatbikat, heyecanlı anlara sahne oldu.
Bolu’da AFAD İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Karacasu beldesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Bolu Valisi Erkan Kılıç, daire müdürleri, afetlerde görevli kurumların temsilcileri ile arama kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği kentte meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması, yanan binaların söndürülmesi ve depremzedeler için çadır kentlerin kurulması canlandırıldı. 11 ayrı çalışma grubunda yer alan 350 kişi, tatbikattaki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Deprem anındaki tüm senaryoların sergilendiği tatbikatta, yıkılan binanın enkazında kalanların yakınları molozların üzerine çıkarak feryat etti. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirildiği vatandaşlar birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan binaya müdahale ederken, AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri de yıkılan binanın enkazında yaralılara ulaşmaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri enkazın üzerine çıkarak, "Sesimi duyan var mı? Varsa işaret versin" diyerek bağırdı. Nükleer ve kimyasal sızıntıya karşı da özel kıyafetli ekipler enkazın çevresinde ölçüm yaptı.
Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler de deprem alanına gelerek boş alanlara çadırkent kurdu. Afet anında görevli tüm kurumların yapacakları işlerin sergilendiği tatbikat, yaralıların kurtarılıp ambulanslarla hastaneye sevk edilmesiyle sona erdi.
Tatbikatın ardından konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Ülkemiz her an afetin olabileceği bir ülke. Deprem, sel, taşkınlar ve çığ gibi afetlerle her zaman karşılaşma riski olan bir ülkeyiz. Bu afetlere karşı hazır bulunmamız son derece önemli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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