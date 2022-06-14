Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi´nin üvey değil, öz evladıyım



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-14 14:56:28



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