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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın eğitimli köpeklerinin gösterisi alkış topladı

İHA

Jandarmanın eğitimli köpeklerinin gösterisi alkış topladı

Bolu’da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda, arama kurtarma köpeği 'Lady' ve bomba köpeği 'Ödül'ün gösterileri büyük alkış aldı.
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yılı, Bolu İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, eğitimli köpeklerin gösterileri büyük beğeni topladı. Jandarmanın faaliyetlerinde kullanılan arama kurtarma köpeği 'Lady' ve bomba köpeği 'Ödül', hünerlerini sergiledikleri gösteriler yaptı. Program alanında bir kutu içerisine gizlenen kişiyi bulması yönünde talimat verilen arama kurtarma köpeği Lady, kısa süre içerisinde görevini başarıyla tamamladı. Bomba köpeği Ödül ise alana gizlenen düzeneği bularak tepki verdi. Ödül ve Lady’nin başarılı gösterileri, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.
Daha sonra jandarma özel asayiş komando bölüğünün geçişlerinin ardından protokol üyeleri Jandarma Teşkilatı birimlerinin stantlarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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