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Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim

DHA

Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. Herhangi bir partiye gidecek misin? diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi. 
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, "Ben CHP´nin öz evladıyım. Ben bu süreci yakında takip ediyorum. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği ve belediye başkanlığını yaptım. Ben bu partide MYK üyeliği, kadın kolları başkanlığı ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Dişimizle, tırnağımızla biz bu noktaya geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Parti´lilerin ve HDP´lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım" ifadelerini kullandı.
İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:
"İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. `Herhangi bir partiye gidecek misin?´ diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. AK Parti´li ve HDP'li trolleri izliyorum. Onların yorumlarına bakıp, gülüyorum. Sıkıntı yok. Ben şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm. Altyapı sorunları olan mahalleler var. Önceliğim onlar." 
`PARTİMİN, ÖZ EVLADINA SAHİP ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM´
Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Parti´li Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:
"Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor. Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mutlu, HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-06-15 14:34:05

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