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D100’de alev alev yanan kamyonet küle döndü

İHA

Bolu'da, D100 Karayolu'nda seyir halindeyken yanan ahşap parke yüklü kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamaların yaşandığı yangında D100 Karayolu uzun süre araç trafiğine kapatıldı.

D100’de alev alev yanan kamyonet küle döndü

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken yanan ahşap parke yüklü kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamaların yaşandığı yangında D100 Karayolu uzun süre araç trafiğine kapatıldı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yalçın Ağduk idaresindeki 14 BU 983 plakalı kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar geldiğini gören Ağduk, kamyoneti durdurarak aşağı indi. Kısa sürede büyüyen yangın kamyonetin kasasında bulunan ahşap parkelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alev topuna dönen kamyonette patlamalar yaşanması üzerine polis ekipleri D100 Karayolu İstanbul yönünü araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla İstanbul yönüne trafik yeniden sağlandı.

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