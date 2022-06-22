Alev alev yanan hafif ticari araç küle döndü

Bir haftada 3'üncü facia! Yine aynı yöntem

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Bolu’nun Gerede ilçesinde park halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan K.K. isimli şahsa ait 06 AY 9212 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, tamamen yanan hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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