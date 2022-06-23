Highway’den Beşiktaş taraftarlarına güzel haber

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Bolu’da Beşiktaşlı taraftarların dört gözle bekledikleri Kartal Yuvası Highway’de hizmete girdi.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway’de, Beşiktaşlı taraftarların dört gözle bekledikleri Kartal Yuvası açıldı. Her yaştan Beşiktaşlıya hitap eden forma, tişört, sweatshirt, eşofman takımı, mont ve birçok kategoride ürün, açılışa özel en uygun fiyatlarla satılacak.

Beşiktaş’ın orijinal lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalar zinciri Kartal Yuvası şimdiden müşterilerin ilgi odağı haline geldi.

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