Boluspor, transferlere hız verdi Boluspor, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.
Boluspor’un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen imza töreniyle Gökhan Alsan’ı renklerine bağlayan kırmızıbeyazlı kulüp 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.
Boluspor, son olarak Balıkesirspor forması giyen defans oyuncusu Batuhan İşçiler ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü’nde oynayan defans oyuncusu Ercan Yazıcı ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı. İç transferlerini de yürüten kırmızıbeyazlı kulüp, Eray Ataseven ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.