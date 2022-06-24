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Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza

İHA

Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza

Bolu’da, polis ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 21 bin 828 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar, Tabaklar ve İzzet Baysal mahallelerinde bulunan 3 kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin kahvehanelere düzenlediği operasyonda 12 kişi kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalandı.
Kumar oynarken yakalanan şahıslara toplam 21 bin 828 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi 3 kişi hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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