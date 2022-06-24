Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan oto tamircisi Serkan Ö. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda Serkan Ö. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında 65 gram metamfetamin, 11.5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.