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Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’da, evinin penceresinden 10 metre yükseklikteki beton zemine düşerek hayatını kaybeden alzheimer hastası emekli avukat İrfan Dolapcı (87) son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası emekli avukat İrfan Dolapcı (87) yaşadığı 5 katlı apartmanın 2’inci katındaki evinin penceresinden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Dolapcı’nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrfan Dolapcı ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Emekli avukat Dolapcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İrfan Dolapcı’nın cenazesi, bugün Siteler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezarlığına defnedildi. Dolapcı’nın cenazesine ailesi, sevenleri ve avukatlar katıldı.

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