Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi Mengen-Eskipazar yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın artan debisi MengenEskipazar yolu ulaşıma kapattı.
Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın debisi yükseldi. Çayın yükselen debisi dere yataklarına ve karayoluna zarar verdi. Yağışların artması ihtimaline karşı MengenPazarköyEskipazar yolu ulaşıma kapatıldı.
Bolu Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu BoluMengenEskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 12 köprülerinden sağlanmaktadır. Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.