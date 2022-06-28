Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 13 saat sonra ulaşıma açıldı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla 13 saat sonra trafiğe açıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü çıkışında meydana geldi. Bolu’da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM’in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirdi.

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde itibaren yola kayan toprağı temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle toprağın kaldırılmasının ardından temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla TEM’in İstanbul yönü 13 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.