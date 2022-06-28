Bolu Dağı'nda toprak kayması; İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2)

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, YOL AÇILDI
Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan nedeniyle kapanan İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı. Yoldaki toprak tamamen kaldırıldıktan sonra temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte sabaha karşı 03.30 sıralarında kapanan yol, saat 19.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-06-28 20:02:14
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