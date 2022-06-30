TEM'in Bolu geçişinde trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 otomobilin karıştığı kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerler ve aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, araç sürücüleri yaralandı.Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yedigöller Dinlenme Tesisi yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yiğit Üzer idaresindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Yusuf Topluca yönetimindeki 10 BBL 46 plakalı otomobil çarpıştı. Yusuf Topluca'nın yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, orta refüjde bulunan bariyerler ve aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf Topluca'nın aracında bulunan ve 2 kişi hayatını kaybederken, araç sürücüleri de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı. Kazada ölen 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma sürüyor.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-30 04:29:21



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