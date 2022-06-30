MKE Ankaragücü, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Süper Lig’in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, 20222023 sezonu hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezon hazıklıklarını Bolu’da sürdürüyor. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günde çift antrenman yapan sarılacivertli ekip, sabah antrenmanında düz koşu, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.