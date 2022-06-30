MKE Ankaragücü, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, 20222023 sezonu hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezon hazıklıklarını Bolu’da sürdürüyor. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günde çift antrenman yapan sarılacivertli ekip, sabah antrenmanında düz koşu, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.