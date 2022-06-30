MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

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Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Ankara temsilcisi, otel alanı içerisinde yer alan futbol sahasında gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından sona erdi.

Bolu kampı 7 Temmuz'da sona erecek MKE Ankaragücü, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-06-30 15:07:24



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