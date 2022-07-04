Eller, kurban pazarlığı için bir araya geldi Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı

Bolu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında alıcılar ile satıcıların elleri pazarlık için bir araya geldi. Sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarında rağbet büyükbaş hayvanlara oldu.

Bolu’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar pazardaki yerini aldı. Merkeze bağlı Yenigeçitveren köyünde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklarını getiren satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Geçmiş yıllara göre sakin olan hayvan pazarında büyükbaş hayvanlara olan rağbet küçükbaşlardan daha fazla oldu.

Hayvan pazarına getirdiği danayı 22 bin liradan satışa koyan vatandaş ile alıcı arasında dakikalar süren pazarlık yaşandı. Danayı 21 bin 500 liraya almak için dakikalarca pazarlık yapan vatandaş, satıcıyı ikna etmeyi başardı. Bazı alıcılar ile satıcılar arasında ise pazarlıklar olumsuzlukla sonuçlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.