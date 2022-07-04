'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU´nun Mudurnu ilçesinde tarladaki işini bitirip ilaç almak için Pancar Kooperatifi´ne giden Rafet Burukoğlu (78), yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi´ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Çorapla içeri giren Burukoğlu´nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi. Burukoğlu´nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2022-07-04 16:44:46



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