Kurbanlık satanlar sahte paraya karşı uyarıldı

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Bolu’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki satıcılar sahte paraya karşı polis ekipleri tarafından uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sahte para uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, kurbanlıkların satışa çıkarıldığı Kuruçay Mahallesindeki hayvan pazarında satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Sahte paraların anlaşılabilmesi için bütün farkları tek tek anlatan ekipler, satıcılara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Ekipler, satıcılardan paraların boyutlarına ve üzerindeki şeride özellikle dikkat etmelerini istedi.

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