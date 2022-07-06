Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı’nda yoğunluk oluşturdu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluğa sebep oldu.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola erken çıkan tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan araç yoğunluğu ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına geliyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.