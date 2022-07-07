Kargo araçlarına kaçak tütün operasyonu: 7 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin 2 farklı kargo aracına yaptıkları operasyonda tonlarca kaçak tütünle yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 farklı kargo aracında kaçak tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araçlar TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.
Araçlarda yapılan uygulamada 1 ton 200 kilogram kaçak tütün, 84 bin adet kaçak elektronik sigara likiti, 9 bin 600 adet kaçak içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 bin 860 adet kaçak puro yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.