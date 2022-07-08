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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seben'de taşan dereler binlerce liralık zarara sebep oldu

İHA

Seben'de taşan dereler binlerce liralık zarara sebep oldu

Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan dereler, tarım arazileri ve araçlarda binlerce liralık zarar oluşturdu.
Seben ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Çeltikdere köyünden geçen 7 derede taşma meydana geldi. Sel sebebiyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalarak zarar gördü. Selin yaşandığı bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağanağın sona ermesinin ardından ekipler zarar gören bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlattı.
Selden zarar gören Refik Yiğit, "Ziraat aletlerimizin hepsi selin altında kaldı. Bir kısmı kayboldu. Çeltik arazilerimiz suyun altında. Bütün sebze tarlalarımız gitti. Net bir rakam söyleyemem ama çok zarar var" dedi.
İrfan Kabak ise, "Zarar çok var. 35 dönümlük alanı taşla doldurmuş. Şeftaliler, asmalar, traktörlerde çok hasar var. Evde de hasar var. Yaklaşık 250 bin liralık hasar var" diye konuştu.

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