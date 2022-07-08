(ÖZEL) Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Hedef en üst sıralar



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) -BOLU'da yeni sezona hazırlanan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz Pendikspor olarak önümüzdeki sezonu kurmuş olduğumuz iyi kadroyla mümkün olan en üst sırada tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak kamp sürecini değerlendiren Özköylü, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Genel anlamda yeni gelen oyuncularımızın katılımıyla beraber, geçen seneki şampiyon takımdaki oyuncularımızın bir arada olduğu güzel ve iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımızın hem fiziksel, hem de taktiksel olarak antrenmanlara daha adapte olduğunu görüyoruz. Bununla beraber kuvvet antrenmanlarıyla beraber takımımızın ihtiyacı olan temel antrenmanlarını da yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel anlamda bütün oyuncularımızın katılımı güzel. Yeni aldığımız yabancı oyuncularımız da dün itibariyle kampa katıldı. Şu anda tam kadro çalışıyoruz. 31 kişilik bir oyuncu grubumuz var. İkinci etaptan sonra kadromuzda bir düşüşe gideceğiz. Bazı oyuncularımızla yollarımı ayırmak zorunda kalacağız. Artık yavaş yavaş hazırlık maçlarıyla beraber devam eden bir süreç başlayacak. Bu süreci en iyi şekilde kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCU GRUBUNUN YÜZDE 90'INI TAKIMA KATTIK'

Osman Özköylü, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu anlamda çok doğru bir planlama ve çalışma yaptık. Dersimizi iyi çalıştık. Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon olduk. Süreci iyi değerlendirdik. Önümüzdeki sezonla ilgili yapacağımız transferleri erken belirledik. Sistemimize uyan ve bize uyum sağlayabilecek çok iyi oyuncularla transfer çalışmasını yürüttük. Düşündüğümüz oyuncu grubunun yüzde 90'ını takıma katabildik. Bu da bizim için büyük bir şans. Onların bir çoğu benim daha önce çalıştığım oyuncular" şeklinde konuştu.

'STADYUM VE TESİSLERLE ALAKALI ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Kurulan iyi kadroyla Pendikspor'un ilk defa yer alacağı ligde başarı hedeflediklerini anlatan Özköylü, şöyle konuştu:

"Biz iyi bir kadro kurmaya çalıştık. Özellikle ilk defa bu ligde yer alacak Pendikspor Kulübü'nün varlığını güçlü bir şekilde hissettirmesini istiyoruz. Zaten şirketleşen bir Pendikspor var. Bu işe yatırım yapan yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerimiz var. Hepsi genç, dinamik, misyonu ve vizyonu çok yüksek insanlar. Sadece A takımla alakalı değil, alt yapıyla da alakalı, stadyum ve tesislerle de alakalı çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu da gelecek sezonlarda sürdürülebilir bir ekonomik yapı, tesisleşme, kadro kalitesi, lig içerisinde sıkıntı yaşamadan ligi devam ettirebilecek başarıya odaklı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da bizim en büyük avantajımız."

'SÜPER LİG'DE KULLANABİLECEĞİMİZ OYUNCULARI TRANSFER ETMEYE ÇALIŞTIK'

Kadroda çok ciddi bir yenilemeye gittiklerini ifade eden Osman Özköylü, "Kadro yapılanmasında çok ciddi bir yenilenme var. Gelen oyuncularımızın yüksek seviyede oyuncular olması, hem de 1'inci Lig ile birlikte, hem de yükselebilmemiz halinde Süper Lig'de kullanabileceğimiz oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Tabi bunun yanında tesislerimizde çok ciddi bir çalışma yaptık. Yenilenen stadyum ve tesislerimiz var. İnşallah lig başladığı anda yeni tesislerimize kavuşacağız. Stadyum yeniden yapılmaya başlandı. İnşallah ilk maçımızdan itibaren kendi stadımızda maçımızı oynayacağız. İleriki süreç için planlanan yeni bir stadyum çalışması var. Bu da yaşayan stadyum adıyla tabir edilen günün 24 saatinde her türlü noktaya hizmet edebilecek çalışmaların yapıldığı bir stadyum olacak. Bununla birlikte Pendikspor'un bir akademi projesi var. Bundan sonraki süreçte alt yapıdan gelen oyuncuları A takıma kazandırarak, kulübün alt yapıdan gelen oyuncularla beraber ileriki yıllarda sağlam bir yapının oluşması için çok ciddi bir proje hazırlanıyor. Bunu da ileriki günlerde hayata geçirerek Pendikspor'un gerçek misyon ve vizyonunu yönetim kurulumuz ortaya koyacak" dedi.

'MÜMKÜN OLAN EN ÜST SIRADA TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Osman Özköylü, ligi mümkün olan en üst sırada tamamlamak istediklerinin açıklayarak, şöyle konuştu:

"Biz Pendikspor olarak önümüzdeki sezonu kurmuş olduğumuz iyi kadroyla mümkün olan en üst sırada tamamlamaya çalışacağız. Sağlam bir yapı oluşturmak, kurumsal bir Pendikspor oluşturmak çok daha önemli. Hem A takımın başarılarına odaklanacağız hem de kulübün geleceğini kurtaracak olan alt yapı projeleri Pendikspor'un en büyük misyonu olacak. Çok genç ve dinamik başkanımız var, onunla birlikte yöneticilerimiz var. Hepsi çok iştahlı ve bu işe inanılmaz bir sevgi duyuyorlar. Biz de onların katkılarıyla onları utandırmadan bizden güzel sonuçlar bekleyen taraftarlarımızı mutlu edeceğimiz bir sezon olmasını umut ediyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-RöportajDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-08 11:21:16



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