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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolunda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul yönü, 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı.

TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, saat 12.30 sıralarında aniden alev aldı. TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, yolun sağ şeridine park ettikten sonra çevredekilerin de yardımıyla itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ise 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı. Yangının söndürülmesiyle yol, yeniden trafiğe açıldı. TIR ise kullanılamaz hale geldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-08 13:51:23



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