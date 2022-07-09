Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

Kurban eti nasıl dinlendirilmeli ve saklanmalıdır?

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, dinlenme tesisinde jandarma ekiplerinin bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çanta, sahibine teslim edildi.

D-100 Karayolu'ndaki bir dinlenme tesisinde görevli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan bir çanta buldu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, R.T. isimli kişiye ulaştı. İçerisinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, ekipler tarafından R.T.'ye teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-09 11:55:10



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