Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivasspor, Avrupa Kupası ve sezon maçları için sürdürdüğü ilk etap kampını Neftçi Bakü takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları ve Avrupa Kupası maçları için Bolu’da girdiği ilk etap kampının son gününde Neftçi Bakü takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Sivasspor 18’inci dakikada Isaac Cofie’nin golüyle 10 galip tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu’nun Gerede ilçesinde ilk etap kampını tamamlayan Sivasspor, akşam saatlerinde otelden ayrılarak 16 Temmuz tarihinde ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.