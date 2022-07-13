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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknik elemanlar ve geleceğin mühendisleri bu okulda yetişecek

İHA

Teknik elemanlar ve geleceğin mühendisleri bu okulda yetişecek

Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, teknik eleman ve geleceğin mühendislerini yetiştirecek.
Yapımı tamamlandıktan sonra ilk kez 20222023 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Makine ve Tasarım Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında öğrenci alacak olan okulu tercih edecek öğrenciler, hem bakanlığın hem de sektörün sunmuş olduğu imkanlarla daha donanımlı bir şekilde mezun olma fırsatını yakalayacak.
Liselere geçiş sürecinde 20 Temmuz’a kadar devam edecek tercih döneminde Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edecek öğrencilere ücretsiz yemek ve ulaşım imkanı da sunulacak. Sektörün önde gelen işletmelerinde işbaşı eğitimi ve staj yapma imkanının yanı sıra başarılı öğrenciler ayrıca burs imkanına da kavuşacak.

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