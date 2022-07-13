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Mengen’de Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

İHA

Mengen’de Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği'nde giyilen yöresel kıyafetler görsel şölen oluşturdu.
Mengen'de yöresel giyim kültürünün yaşatılması, yeni kuşaklara aktarılması hedefiyle geleneksel olarak sürdürülen Yöresel Giyim Kültür Şenliği'nin 5’incisi düzenlendi. Yöresel kıyafetleri giyen vatandaşların katılımıyla Dörtyol mevkiinde başlayan şenlikte, davul ve zurna eşliğinde ilçe meydanına yürüyüş yapıldı.
Renkli görüntülere sahne olan şenlikte Düzenleme Komitesi adına konuşan Varol Varlık, “İlçemizde çok önemli değerlerimiz ve doğal güzelliklerimiz var. Aşçılarımız, yöremizden yetişen değerli insanlarımız, yemeklerimiz, bununla birlikte göllerimiz, yaylalarımız, farklı ve özel mimariye sahip köy evlerimiz, gelin kayalarımız, şelalelerimiz, meşelerimiz, ormanlarımız, yazımız, kışımız, ilkbaharımız, sonbaharımız ve daha sayılabilecek birçok şey. Her biri ayrı ayrı görülmeye değer güzellikler” dedi.
Şenlik, yöresel kına gecesinin canlandırılmasıyla sona erdi.

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