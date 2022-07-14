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Sakaryaspor, transferde sona yaklaştı Sakaryaspor Tenik Direktörü İlker Püren: “Şu an için takımın yüzde 90’ı tamam diyebilirim”

İHA

Sakaryaspor, transferde sona yaklaştı Sakaryaspor Tenik Direktörü İlker Püren: “Şu an için takımın yüzde 90’ı tamam diyebilirim”

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, futbolcuların ortaya koyduğu iradeden sonra transfer sayısını yönetimle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda minimuma indirdiklerini söyledi
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde günde çift antrenmanla Bolu’da sürdürüyor. Püren, transfer çalışmaları ve sakatlığı devam eden Roshi’nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Transfer süreci bizi yordu”
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve takımın yüzde 90’ını oluşturduklarını belirterek, "Şu an için takımın yüzde 90’ı tamam diyebilirim. Oyuncuların performansından memnunum. Daha önce yapmış olduğumuz konuşmalarda; transfer sürecini, bizim antrenman ve performans sürecimizin belirleyeceğini söylemiştim. Oyuncuların ortaya koyduğu bu iradeden sonra transfer sayısını yönetimimizle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda minimuma indirdik. Şu anda görüşüp anlaştığımız bugün ya da yarın kampa katılacak bir oyuncumuz var. Onun dışında belki bir tane Türk alternatif oyuncu dışında şu an transfer düşünmüyorum. Transfer süreci açıkçası biraz bizi yordu ve bunalttı, çok yorucu bir süreç gerçekten. Doğru takım kurgusunu oluşturmak yoruyor. O yüzden bu süreci bir an önce bitirip sadece takıma, işimize konsantre olmak istiyoruz. Oyuncuların da kafasının rahatlamasını istiyorum çünkü onlar da ister istemez, 'Acaba kim gelecek? Benim mevkime oyuncu gelecek mi? Benim durumum ne olacak?' gibi soru işaretlerinden kurtulup, bir an önce burada kaldığını hissedip, tamamen işine konsantre olması gerekiyor" dedi.

"Kısa sürede takımımıza katılacak"
Boluspor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Odise Roshi’nin durumunu değerlendiren İlker Püren, "Roshi milli takım oyuncusu, profesyonel bir oyuncu. Aynı zamanda çok dinamik, dayanıklı, fiziksel gücüne de sadık bir oyuncu. Fiziksel verilerini önemsiyor, taktiksel olarak da iyi. Şu an bizimle çalışmalara katılmıyor ama takıma katıldığı andan itibaren çok kısa sürede takımımıza katkı sağlayacak. Zaten taktiksel olarak ne istediklerimizi biliyor, ligde belli bir oyun formatında oynuyor. Bir kayıp olarak görünmüyor o yüzden çok kısa sürede takımımıza katılacaktır" diye konuştu.

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