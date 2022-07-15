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Sakaryaspor’un golcü ismi Ozan Sol iddialı: "Eseceğiz"

İHA

Sakaryaspor’un golcü ismi Ozan Sol iddialı: "Eseceğiz"

Sakaryaspor’un geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta attığı gollerle büyük katkısı olan Ozan Sol, “Geçen sene bizim sloganımız vardı. O sloganı tekrar devam ettireceğiz. Eseceğiz" dedi.
Spor Toto 1. Lig’in yeni takımlarından Sakaryaspor, 20222023 sezonu hazırlıklarını Bolu’da girdiği kampta devam ettiriyor. Geçtiğimiz sezon yeşilsiyahlıların şampiyon olmasında attığı gollerle katkı sağlayan Ozan Sol, önümüzdeki sezonda da ligi iyi yerlerde bitirmek istediklerini söyledi.

“Sakaryaspor’un hak ettiği yer üst seviyeler”
İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Sol, “Sakaryaspor camiasına güzel bir hediye oldu şampiyonluk. Bizim için de şampiyonluk güzel oldu. Sakaryaspor’un hak ettiği yer daha üst seviyeler. Geçen sene onun için mücadele ettik. Şampiyon olduk. Bu sene de yeni bir oluşum, hocamızın gelmesiyle birlikte güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarımız da devam ediyor. Üzerine koyarak hep birlikte Sakaryaspor’u en üst seviyeye taşımak için geleni yapıyoruz. Bu sene takım olarak ortak bir hedefimiz var. onu da yavaş yavaş çalışarak gidiyoruz. Şu anda erken bir hedef söylemek yanlış olur. Hocamızın gösterdiği taktiklerle çalışmalarımızla Sakaryaspor’u en iyi yerde, en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İyi takımlar var”
Spor Toto 1. Lig’in zorlu geçeceğini kaydeden Ozan Sol, “Lig gerçekten zorlu bir süreç gibi görünüyor. İyi takımlar var. Üstten gelen, alttan çıkan takımlar var. Şu anda Süper Lig havasında bir lig. Biz de elimizden geldiğince çalışıp en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Eseceğiz”
Hedeflerini de anlatan genç golcü, “Kariyerimde hedefim her oyuncu gibi Süper Lig’de oynamak, milli takıma gitmek ama daha geç değil. İlerleyen zamanlarda ne olacağını bilemeyiz. Belki oralarda da olabiliriz. Önceliğimiz şu anda Sakaryaspor. Buradan Tatangalar’a, Sakaryaspor camiasına sevgililerimi gönderiyorum. Geçen sene bizim sloganımız vardı. O sloganı tekrar devam ettireceğiz. Eseceğiz” cümlelerine yer verdi.

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