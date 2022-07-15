15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı

Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan polis memuru Ozan Özen, mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6’ıncı yılında şehit olanlar için Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okunmasıyla başlayan programda Kur'anı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları yapıldı.

Duaların ardından, darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul’da şehit edilen polis memuru Ozan Özen’in mezarına Vali Kılıç ve Ozan Özen'in annesi Meliha ile babası Mustafa Özen tarafından karanfil bırakıldı.

Törene Bolu Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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