Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişi rahat

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Sürücülerin, Bolu Dağı´nda rahatça ilerlediği görüldü.

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Tatilciler, TEM Otoyolu´nda trafiğe takılmadan rahat ilerledi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dönüş yolculuğunda sürücülerin zaman zaman mola vererek dinlenmelerini ve aşırı hızdan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-16 13:08:53



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