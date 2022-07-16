Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişi rahat (2)

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YOĞUNLUK ARTTI, ULAŞIMDA AKSAMA YOK

TEM yolunun Bolu geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk arttı. Trafikte yoğunluk oluşsa da ulaşımda aksama yaşanmadı. Yolun İstanbul yönünde yoğunluk yaşanırken, Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA)Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-16 18:42:44



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