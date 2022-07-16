Mudurnu’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap bir ev, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’nun Göncek köyüne bağlı Gülderesi Mahallesi'nde Hüseyin K.'ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Mudurnu itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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