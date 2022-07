Bakan Soylu: Bayram tatilinde kazada ölen sayısı 64

Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu),(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönüşlerin yaşandığı Bolu geçişinde, trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, "2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148 idi, şu anda şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve protokol üyeleri ile jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, son 10 yıldaki bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına değinerek, "Özellikle ölüm sayısında hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama 15 iken şu anda günde ortalama 7. 2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148 idi, şu anda şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız. Neredeyse yarıdan daha aşağıya, 3'te birlik bölüme yakın ölümlü can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu" diye konuştu.

GEÇEN YIL 900 BİN KİŞİ GEÇTİ, BU YIL 1,5 MİLYON

Soylu, Bolu'dan Anadolu'ya ve İstanbul istikametine geçen araç sayısının önceki bayram tatillerinde 900 bin seviyesindeyken gece 12 itibarıyla bu rakamın 1 milyon 500 bini geçtiğini ifade etti. Soylu, geçmiş bayram tatillerine oranla yüzde 50'nin üzerinde bir trafik yoğunluğu artışı olmasına karşın trafik kazalarında da ciddi bir azalmanın olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 6 yaya ölümü var. Motosiklet kazaları bizim için önemliydi, şu ana kadar da 8 motosiklet kazasından ölen vatandaşımız var. Aslında kritik noktalarımızı belirledik. Türkiye'de kaza kara noktası olarak belirlediğimiz 20 nokta var. Allah'a hamdolsun şu ana kadar bu 20 noktada ölümlü kaza söz konusu değil. Bu da bizim açımızdan önemli" dedi.

'EMNİYET KEMERİ TAKMA ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE'

Bakan Soylu, Türkiye´nin trafik standartlarının yükseldiğini belirterek, "Özelikle emniyet kemeri konusunda bu bayramda da yaptığımız denetimlerde otoyollarda, otobanlarda ve şehirlerarası yollarda yüzde 90´ın üzerinde bir emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğini büyük bir sorumlulukla ifade etmek istiyorum. Bu nedenle de vatandaşımıza teşekkür etmek isterim şehir içerisinde oran yüzde 80´ler civarında inşallah onu da hem denetimlerimizle, hem eğitimlerle hem de rehberlikle beraber arttıracağız. Bu esnada yine önemli yaptığımız işlerden bir tanesi. Otobüs terminallerinden çıkışta bütün otobüsleri kontrol etmektir. Maalesef orada tüm otobüs firmaları ile konuşmamıza, onları uyarmamıza rağmen bazı disiplinsizlikler ve kural ihlalleri görüyoruz. O otobüs firmaları da takip ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Yollarda denetim yapıyoruz. Şu ana 1600 üzerinde otobüs demiştik ama 2 binin üzerinde otobüsü kontrol ettik. Bazı memurlarımız sivil olarak otobüslere biniyorlar ve kontrol ediyorlar. Bunu da memnuniyet verici bir gelişme olarak ifade etmek isterim. Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez. Heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de bu trafik kurallarına uyar" diye konuştu.

'ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA DÜŞÜŞ VAR'

Ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu belirten Soylu, "Geldiğimiz yer ölümlü trafik kazalarında ve trafik kazalarındaki ölümlerde 100 binde 9,6´dan, 100 binde 5,8 seviyesine indi. Bu bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır. Önemli bir şeydir. Çünkü biz şunu ifade edeyim. Biraz önce 2018´deki trafik kazalarındaki ölümleri söyledim. O zaman 23 milyon araç vardı. Şimdi 25,5 milyon araç var. O zaman 29 milyon sürücü vardı. Şimdi 33,5 milyon sürücü var. Yani bütün bunlar artmasına rağmen hem araçlar artmasına rağmen hem de sürücüler artmasına rağmen Türkiye´de trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve trafik kazalarındaki ölümler sürekli düşmektedir. Bu hep birlikte yapılabilecek bir süreçtir. Trafikte her yıl daha iyiye sloganı bizim sloganımızdır. Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası ve trafik kazasından ölümdür. Bu hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞOV YAPMIYORUZ'

Bakan Soylu konuşmasının son kısmında ise şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardan beri çalışıyoruz. Bu konularda her bayramda yollardayız. Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz ve işimizin sonucunda da Allah´ın izniyle sonucu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz bu işler çalışmakla gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur"

Soylu, daha sonra Gerede'den ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-07-17 16:09:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.