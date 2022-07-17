Bayram tatilinin son gününde Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda akıcı yoğunluk yaşandı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Araçlar, ortalama hızla ilerleyebildi. Yalnızca, dinlenme tesisleri ve dik rampaların bulunduğu noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Tatilciler, TEM yolunda trafiğe takılmadan ilerledi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-07-17 18:46:16
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