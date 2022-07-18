Roma dönemine ait stadion turizme kazandırılacak

Bolu’da Roma dönemine ait antik stadionun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Büyükcami Mahallesinde 2008 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Roma dönemine ait antik stadionun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Stadionda incelemelerde bulunan Vali Erkan Kılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kazı Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa'dan stadionun tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müzesinde de incelemelerde bulunan Vali Kılıç, "Bolu, sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve bulunduğu coğrafi konumu itibariyle birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da yüksek bir potansiyele sahip. Bizler de ilimizin eşsiz güzelliklerini, zenginliklerini, tarihini, kültürünü dünyaya tanıtmak ve ilimizin ekonomisine katkı sağlamak için fikirler, projeler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.