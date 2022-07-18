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Kaçakçıların vurarak öldürdüğü Orman Muhafaza memuru mezarı başında anıldı

İHA

Kaçakçıların vurarak öldürdüğü Orman Muhafaza memuru mezarı başında anıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 1978 yılında vurularak şehit edilen Orman Muhafaza Memuru Mehmet Alıç mezarı başında anıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Göynük ilçesi Kocaman mevkiinde görev yapan Orman Muhafaza Memuru Mehmet Alıç, 1978 yılında görevi esnasında kaçakçılar tarafından vurularak şehit edildi. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Alıç’ın Mudurnu’da yaşayan ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Ziyaretin ardından Mehmet Alıç’ın mezarı başında tören düzenlendi.
Anma törenine şehidin eşi, çocukları ve yakınları ile Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.
Şehit Orman Muhafaza Memuru Mehmet Alıç'ın mezarında Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi.

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