Çayır tırtılına karşı çiftçiler uyarıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde rastlanılan Çayır tırtılına karşı çiftçiler görülmesi halinde Tarım Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi yönünde uyarıldı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler GöynükBilecik sınır bölgesinde çalıştıkları sırada tarımsal ürünler için zararlı olan Çayır tırtılına rastladı. Durum İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine bildiren vatandaşların çayır tırtılını gördükleri bölgelerde çalışma başlatıldı.
Tarım Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan uyarıda, “Son günlerde özellikle ayçiçeği ve mısır ekim alanlarında bazı bölgelerde yoğun olarak görülen ve mücadelede geç kalınması durumunda önemli zararlara neden olan çayır tırtılına karşı tarla kontrollerinin yapılması, görülmesi durumunda en kısa sürede müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.